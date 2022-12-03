Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Tıknaz (28), önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Tıknaz hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Hüseyin Tıknaz, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Yeni Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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