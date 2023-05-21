Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya Futbol Kulübü altyapı takımının 15 yaşındaki kalecisi Ali Hamza Sümer son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Tekeler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ali Hamza Sümer idaresindeki elektrikli bisiklet ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrularak ağır yaralanan Sümer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sümer’in kalecilik yaptığı Sakarya Futbol Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2008’li kalecimiz Ali Hamza Sümer geçirdiği trafik kazasında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Sevinçleri, üzüntüleri, oyun hırsı, mücadeleleriyle sürekli ön planda olan sporcumuzun cenazesi bugün Kızılcaali köyünde öğlen namazında kaldırılacaktır. Ailesinin, arkadaşlarının, kulübümüzün, spor camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerine yer vermişti.

Gencin cenazesi, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi’ndeki Ahmetler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.