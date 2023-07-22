Edirne’deki kazada hayatını kaybeden Köyceğizli 4 arıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 21 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayçiçek balı üretimi için Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi’nden Edirne’ye hareket eden; Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın’ın içerisinde bulunduğu 48 K 4919 plakalı kamyonun lastiği patladı. Edirne’nin Keşan ilçesi Yerlisu Köyü Kavşağında lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen tır çarptı. Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın, hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 arıcı için Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi’nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak ile Menteşe ve Aydın ailesinin yakınları katıldı. Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.