Samsun’da trafik kazası sonucu arka ayakları felç olan köpeğe sahip çıkan 2 arkadaş, yürüteçle yürüttükleri köpeğe şefkat göstererek örnek davranışta bulundu.

Samsun’da trafik kazası sonucu omurgası kırılan Zeytin adı verilen labrador cinsi köpeğe Nurşah Birkay ve Doğukan Hazar Othan adlı veteriner fakültesi mezunu 2 arkadaş sahip çıktı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde ameliyat olan köpek, yapılan müdahalelere rağmen omurgası kırık olduğu için felç kaldı. Nurşah Birkay ve Doğukan Hazar Othan ile OMÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencileri aralarında para toplayıp yürüyemeyen Zeytin’in arka ayaklarına yürüteç taktırıp yürümesini sağladı.

Nurşah Birkay ve Doğukan Hazar Othan, köpeğin bakımını da üstlenerek fizik tedavi görmesini de sağlayıp destek oldu. Köpeği yürüteç ile gezdirip yakın ilgi gösteren Nurşah Birkay, "Zeytin bir trafik kazası sonucu omurgalarını kırmıştı. Operasyonu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapıldı. Maalesef arka ayakları felç kaldı. Bunun için fizik tedavi sürecini üstlendik. Zeytin bizimle birlikte, ona bakmaya devam ediyoruz. Yürüteci ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

Doğukan Hazar Othan ise, "Zeytin’in tedavisini biz üstlendik. Elimizden geleni yapıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımızla bir araya geldik ona yürüteç aldık. Şimdi yürüteci ile birlikte yapmamız gereken tedavi işlemlerini yapıyoruz" diye konuştu.