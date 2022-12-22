Erzincan’da takla atan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan’da takla atan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza gece saatlerinde Altınbaşak Beldesi Büyük Kadağan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 GY 1184 plakalı araç sürücüsü M.G. direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Karasu Nehri kenarında takla atarak durduğunu ve araçta iki kişinin sıkıştığını tespit eden sağlık ekipleri durumu itfaiyeye bildirdi. Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile Z.G. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.