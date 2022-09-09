Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin yandan çarptığı hafif ticari araç yan durdu, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası olan yerine gelen araç sahibi, hurdaya dönen aracını görünce sürücü personeline ateş püskürttü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin yandan çarptığı hafif ticari araç yan durdu, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası olan yerine gelen araç sahibi, hurdaya dönen aracını görünce sürücü personeline ateş püskürttü.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan sürücü Adem K. Yönetimindeki 16 AUU 343 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Süleyman Ç. (18) yönetimindeki 16 KPC 22 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç, orta refüj üzerine çıkarak yan yattı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Ateş püskürdü

Kaza yerine gelen polis ekipleri, ehliyetsiz olan sürücü Süleyman Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uyguladılar. Kazanın ardından olay yerine gelen 16 KPC 22 plakalı hafif ticari aracın sahibi ve lastik satış işletmesi sahibi Avni K., kaza yapan personeli Süleyman Ç.’ye "Daha yeni tamirden çıkardık. Şu kadarcık sorumluluk yok mu siz de. Sen niye alıyorsun ki aracı" diyerek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, genç sürücünün "Keşke ölseydim, kaza olmasaydı" dediğini iddia ettiler.