Antalya’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Araçta sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kurtarma çalışması sırasında araç sürücüsü genç annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Çallı Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam trafiği olması nedeniyle duran trafiği son anda fark eden Aybars Efe D.’nin kullandığı 07 FB 657 plakalı Suzuki marka araç, Muhammet Talha A. idaresindeki 07 BDD 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet Talha A. ise önünde durmakta olan Erhan P.’nin kullandığı 34 SE 2038 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı son anda fark eden Umut Can M.’nin kullandığı 07 R 3742 plakalı Peugeot marka araç da Aybars Efe D. idaresindeki 07 FB 657 araca arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 07 R 3742 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. hafif şekilde yaralanırken, 07 FB 657 plakalı araçta bulunan Pakize Ç. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatice K. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan Pakize Ç.’yi bulunduğu yerden çıkarmak için ise itfaiye ekipleri seferber oldu.

Elini bir an olsun bırakmadı

Yaralanan Pakize Ç., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından hidrolik germe-açma aleti yardımıyla kısa süreli çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aybars Efe D. annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Pakize Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında teyzeleri ile birlikte 07 R 3742 araçta bulunan ve korktukları gözlenen 3 çocuk olay yerine gelen annelerine teslim edildi. Kaza nedeniyle üst geçitte trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından ağır hasar alan iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.