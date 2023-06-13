Düzce’de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında cip, baklava dükkanının çerçevesine çarparak durdu.

Kaza, Şerefiye Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 81 DN 384 plakalı Nissan marka otomobil sokak arasından yan yola çıkarken, yan yoldan gelen M.K. idaresindeki 52 EM 699 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. H.Ç. çarpışmanın etkisiyle sokağın köşesindeki tatlıcı dükkanının çerçevesine çarparak durdu. Kazada her iki araçta ve tatlı dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.