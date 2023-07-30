Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit kavşağında korkularına çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mimar Sinan Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş. A. idaresindeki 58 FS 823 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken üst geçit kavşağının demir korkuluklarına çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan kızı E. A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.