Tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavisi süren Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi’nden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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