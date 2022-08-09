Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos’ta Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.

Önce eşini sonra sağlık çalışanlarını darp etti

Önce eşini sonra sağlık çalışanlarını darp etti

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