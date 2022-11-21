Antalya’da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobildeki kadınlar gözyaşlarına boğulurken, yaralıya kalp masajının yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobildeki kadınlar gözyaşlarına boğulurken, yaralıya kalp masajının yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi, Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Mehmet G., idaresindeki 07 AGY 247 plakalı otomobil ile Bahadır Malkoç (50) yönetimindeki 07 BAP 789 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Malkoç’a çevredeki vatandaşlar tarafından kalp masajı yapıldı. Malkoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemi aldı ve trafiğin sağlıklı şekilde akmasını sağladı. Mehmet G.’nin aracının ön camı ve ön kapısının olduğu bölüm hasar görürken, araç içindeki yakınları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kadınları yakınları sakinleştirdi. Otomobil içinde gözünde bandaj bulunan yaşlı bir kadının ise büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Kazayı anlatan Emel Kıtay, "Çarpma sesini duyunca şahsın düştüğünü gördük. Hemen 112’yi aradık. Arkadaşım sağlıkçı olduğu için hemen aşağı indik. Onlar kalp masajı yaptı. Sonra herkes toplandı. İki tane de doktor olduğu söylendi. Kalp masajı yapıldı" dedi.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı şahsa, bir kadının kalp masajı yaptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.