Kazaya karışan otomobil sürücüsü F.E.’nin 1.16 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Canik’te bilim ve teknoloji dolu günler başlıyor

Canik’te bilim ve teknoloji dolu günler başlıyor

20 Ocak tarihinde meydana gelen kazada, Elekçi Yokuşu istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan F.E. idaresindeki 06 MLU 41 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Yılmaz’ın kullandığı 55 AHU 451 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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