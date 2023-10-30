Denizli’de kavşaktan dönmek istediği sırada otomobille çarpışan bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 143 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza; 4 Ağustos günü Denizli’nin Çal ilçesi meydana geldi. İddialara göre İsmailler Mahallesi’nde plakası bulunmayan motosiklet sürücüsü H.D., kavşaktan dönmek istediği sırada S.Ö. idaresindeki 20 NT 543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kazadan 143 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma devam ediyor.