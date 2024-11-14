Siirt’in Pervari ilçesinde 12 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.
Karasungur köyü yakınlarında 2 Kasım’da Vedat Temel (29), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanmış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Temel, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: iha