Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada, kamyonete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Denizlili genç motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Cüneyt Aysan yönetimindeki 03 ABA 144 plakalı motosiklet sürücüsü Köyceğiz istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsünün Özay Alabaz yönetimindeki 48 EK 015 plaka kamyonete çarpmasının ardından çarpmanın etkisi ile sürüklenerek karayolundaki refüjlerin demir bariyerine vurarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine 112 ambulans, Gökova Bölge Trafik İstasyon ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aysan’ın cenazesinin ise bugün Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.