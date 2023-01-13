Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce servis minibüsünün çarptığı kuryeden acı haber geldi. Genç kurye, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce servis minibüsünün çarptığı kuryeden acı haber geldi. Genç kurye, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Kasım gecesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İ.Ç. idaresindeki 54 S 2854 plakalı servis minibüsü ile Oğuzhan Yazıksız (21) idaresindeki Domino’s Pizza’ya ait 54 AGG 931 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan ve ağır yaralanan kurye Yazıksız, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gençten, yaklaşık 1 buçuk ay sonra acı haber geldi. 21 yaşındaki genç, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi Cumhuriyet Yeni Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaza ve gence müdahale anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen servis minibüsü ile motosikletin çarpışmasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Öte yandan, kaza sonrası bölgede sağlık ekiplerinin gence dakikalarca müdahale ettiği anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.