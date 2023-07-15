Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesi Gargucak Mahallesi mevkisinde Samsun-Ordu karakolunda meydana geldi. Yaşar Bal (59) idaresindeki 61 SD 944 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Bal, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.