Kaza, 6 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki moto kurye Enes Aygüneş ağır yaralanmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aygüneş’ten acı haber geldi. Hayatını kaybeden genç Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan Kocataş Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Önce eşini sonra sağlık çalışanlarını darp etti

Önce eşini sonra sağlık çalışanlarını darp etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kamyonet, minibüs ve motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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