Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde traktör yüklü kamyonun ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde traktör yüklü kamyonun ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün Devrekani ilçesine bağlı Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçeli traktör yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada kamyonda bulunan Ü.A. ve 16 yaşındaki Yunus Emre Ersoy yaralandı. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 16 yaşındaki Yunus Emre Ersoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Ersoy’un cenazesi, İnebolu’nun Deresökü köyünde bugün ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek.