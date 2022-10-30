Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerindeki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1. Sokak yönüne dönen Serdar D. idaresindeki 07 SD 647 plakalı otomobil, yan yolda seyir halinde olan N.A.’nın (14) kullandığı 07 L 0057 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten yere düşen çocuk yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.