Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve ehliyetinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek"ten 18 bin 350 TL ceza uygulandı.

Kaza; Mehmet Fatih Ulutaş’ın kullandığı 07 AGF 782 plakalı kurye motosikletiyle Şervan Can’ın kullandığı 07 AOA 017 plakalı otomobilin Eski Hisar Mahallesi Hisar Caddesi Hisarönü Parkı yakınlarında çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Ulutaş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki gençlerin çelişkili konuşmaları nedeniyle şoförü belirlemek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına başvurdu. Yapılan incelemelerde, aracı kullanan Şervan Can’ın kazanın ardından olay yerini terk ettiği belirlendi. Daha önce aday sürücü konumundayken alkollü araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesinin iptal edildiği belirlenen şahsa, "ehliyetsiz araç kullanmak"tan 8 bin 190 TL, araç sahibine "ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak"tan 8 bin 190 TL ve araç sürücüsüne "kaza yerini terk etmek"ten bin 970 TL olmak üzere toplam 18 bin 350 TL ceza uygulandı.