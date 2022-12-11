Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir sürücü, kaza yaptığı hacizli otomobili olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir sürücü, kaza yaptığı hacizli otomobili olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1167 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 7641 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yeri deposunun duvarına çarptı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hacizli olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı