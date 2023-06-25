Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ömerli mevkiinde araç sollarken direksiyon hâkimiyetini kaybedip sonra takla atan otomobilin sürücüsü ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 LR 443 plakalı otomobil, Ömerli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce refüje vurdu, ardından da takla attı. Kazanın ardından yol kenarındaki kanala düşen ve ters dönen otomobildeki sürücü, ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücüler olayı 112 acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde sürücüye ulaşabilmek için geniş kapsamlı çalışma başladı. Fakat çevredekilerin iddiasına göre takla atan otomobilden çıkan bir kişinin başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.