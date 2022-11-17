Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerinde bile cep telefonunu elinden bırakmadı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerinde bile cep telefonunu elinden bırakmadı.

Kaza, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 35 KG 1459 plakalı motosiklet, iddiaya göre önündeki aracın ani durması üzerine kayarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü M.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün sedye ile ambulansa taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.