Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir motosikletin karşısına çıktığını görünce paniğe kapılarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülçin T. idaresindeki 31 AJZ 501 plakalı motosikletin karşısına yaya geçidinden geçmeye çalışan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çıktı. 31 AJZ 501 plakalı motosiklet, sürücüsü Gülçin T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklet ise olay yerinden firar etti. Kazada motosiklet sürücüsü Gülçin T. yere düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan yapılan soruşturmada, yaralanan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilerek 8 bin TL cezai işlem uygulandı.