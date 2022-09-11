Antalya’nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. Kaza sonrası sürücü ile kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlar arasında yaşanan ilginç diyaloglar cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. Kaza sonrası sürücü ile kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlar arasında yaşanan ilginç diyaloglar cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.