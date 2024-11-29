Antalya’da meydana gelen trafik kazasında panikle olay yerinden kaçan kadın sürücü, bir süre sonra yaya olarak geri döndü. Polislere kazayı kendisinin yaptığını belirten kadının ilk sorusu diğer sürücünün sağlık durumu oldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1060 Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 AUD 82 plakalı araç, sokak üzerinde seyir halindeyken sokak kesişiminde başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü, ihbarla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlk sorusu diğer sürücünün sağlık durumu oldu

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kazayla ilgili çalışması sırasında yaya olarak polis ekibinin yanına gelen bir kadın, kazaya karışarak kaçan sürücünün kendisi olduğunu belirtti. İsminin Gönül T. olduğu ve 07 BHU 99 plakalı aracın sürücüsü olduğu öğrenilen kadının, olay yerindeki görevli trafik polislerine ilk sorusu diğer araçtaki sürücünün sağlık durumu oldu. Polis ekiplerine kazayı anlatan Gönül T., bir anlık panikle kaza sonrası aracıyla kaçtığını, kısa süre sonra geri dönmek istediğini ancak sokağı bulamadığı için aracı park çevredeki sokakları dolaştığını söyledi.