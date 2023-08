Antalya’nın Serik ilçesinde trafik kazası geçirince bacağından yaralanıp oteldeki işini bırakmak zorunda kaldı, 15 yaşında öğrendiği mesleğine geri dönüp aldığı aparatlarla araç farlarını temizlemeye başladı. Süleyman Uçar, "İş yok diye bir şey yok. Piyasada her yer iş. İş arayanlara işte iş" dedi.

Geçirdiği kaza sonrası hayata tutunabilmek için araç farları temizliği yapan Süleyman Uçar, gittiği park gibi kalabalık yerlerde hem vatandaşların sohbetine katılıyor, hem de araçların farlarını temizleyerek geçimini sağlıyor. Uçar, aldığı makineyle araç farlarını zımpara yoluyla sürterek tertemiz yapıyor. Yaptığı işçilikle müşterilerden tam not alıyor.

"Piyasada iş yok" diyenlere çok iş olduğunu belirten Süleyman Uçar, "15 yaşımda başladım bu işe. Daha önceleri bu işi bıraktım, otele girdim. Trafik kazası geçirince tekrar bu işe döndüm. İş yok diye bir şey yok. Piyasada her yer iş. İş arayanlara işte iş. Ben iş yok diye ağlamıyorum. Kendim aldım bir makine, yapıyorum bu işi. Kimseye muhtaç değilim. Far temizliğinde kalın zımparayla başlayıp, 5 kat ince zımpara yapıyorum. Pürüzsüz ve çiziksiz bir şekilde yaptıktan sonra makineyle temizliğini yapıyorum. Şu ana kadar yaptığım hiçbir işten şikayet almadım. Bu işi kendi arabamla yapıyorum. Gittiğim yerlerde hem vatandaşımızın yaptığı sohbetlere katılıyorum, hem de araçlarının farlarını temizliyorum. Benim için değişiklik oluyor. Evde oturmak yerine bu işi yapıyorum. Her şey sağlığındayken yapılıyor, gençliğindeyken kazanacaksın parayı" şeklinde konuştu.