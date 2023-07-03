Eskişehir-Kütahya kara yolunda önceki meydana gelen ve 41 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan muavin Yasin Erol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı’nın son günü sabah saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Akçayır Mahallesi yakınlarında otobüs kazası meydana geldi. Muğla’nın Bodrum İlçesi’nden Eskişehir’e gelen Hakan Karalı idaresindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan 41 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Otobüste muavin olarak çalışan ve ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 19 yaşındaki Yasin Erol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günyüzü’ne bağlı Gecek Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yasin Erol’un cansız bedeni toprağa verildi.

Öte yandan otobüs sürücüsü Hakan Karalı’nın hastanede tedavisinin devam ettiği ve tedavisi tamamlanan yolcuların taburcu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.