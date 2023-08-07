Almanya’da yaşayan ve tatil için İstanbul’a gelen yaşlı çift, dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin memleketleri Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyüne getirilerek toprağa verilecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan ve tatil için İstanbul’a gelen İsmail (77) ve Fecire (69) Balcı çifti, tatillerinin bitmesinin ardından araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Balcı çifti, Almanya sınırına 5 kilometre mesafede yer alan Avusturya’nın Österreich kentinde otobandaki dinlenme alanına girmek istedi. Alanın bariyerle kapalı olması nedeniyle Balcı çiftinin içinde bulunduğu otomobil önce bariyere ardından da bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada, Balcı çifti hayatlarını kaybetti. Almanya’nın Darmstadt şehrinde ikamet ettikleri belirtilen çiftin düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketleri Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyüne getirilerek toprağa verilecekleri öğrenildi.