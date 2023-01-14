Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil sürücüsü kazanın şokuyla uzun süre kendisinin caddeden geldiğini, diğer aracın ara sokaktan çıktığını iddia etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil sürücüsü kazanın şokuyla uzun süre kendisinin caddeden geldiğini, diğer aracın ara sokaktan çıktığını iddia etti.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4533 Sokak’tan Hisar Caddesi’ne çıkan Durmuş Çenesiz’in (81) kullandığı 07 L 2966 plakalı otomobil, Hisar Caddesi’nde seyir halindeki Hasan Şahin’in kullandığı 07 GIG 75 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, araçlar çarpışmanın şiddetiyle yoldan kaldırıma çıkarak durabildi.

Yaşlı sürücü geldi yönü kabul etmedi

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Durmuş Çenesiz kazanın şokunu yaşarken, aracıyla ara sokaktan caddeye çıktığını bir türlü kabul etmedi. Kendisinin caddeden geldiğini diğer aracın ara sokaktan çıkıp kendi aracına çarptığını söyleyen yaşlı sürücü, trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir kafeye oturtularak durum izah edildi. Kazayı gören vatandaşların söylediklerini kabul etmeyen sürücü, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra kendisinin ara sokaktan çıktığına ikna oldu.