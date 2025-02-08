Nevşehir’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan Çinli turistler derdini çeviri programı ile anlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Ortahisar Kasabası Nevşehir Ürgüp yolu Göreme kavşağında meydana geldi. Çinli turist Zhang Chı kullandığı 34 HBK 615 plakalı kiralık otomobil ile Göreme’den Ürgüp yönüne dönmek isterken, kavşakta Fatma K.’nın kullandığı 35 MIJ 62 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle korkan turistler derdini internet üzerinden tercüme programı ile anlattı. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Çinli turistler, kiraladıkları otomobil ile otellerine dönerken kaza yaptıklarını söyledi. Çinli turist "Yol çok kaygandı ve araba fren yapmadı. Hızlı gitmiyorduk ve birbirimize çarptık. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kaza yapan taraflar daha sonra jandarma karakolunda götürülerek ifadeleri alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.