Kazada, 07 LBG 53 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki G.Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Güllük istikametine giden Özgür Ş. idaresindeki 07 LBG 53 plakalı otomobil, Bülent B. yönetimindeki 16 NZ 167 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Savrulan 2 otomobil çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 LLA 98 plakalı kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

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