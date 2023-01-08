Çorum’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada savrulan otomobillerden biri park halindeki 3 araca çarparken 1 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada savrulan otomobillerden biri park halindeki 3 araca çarparken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi’nde seyir halinde olan Mücahit Ö. idaresindeki 19 ABD 092 plakalı otomobil Bünyamin G. idaresindeki 19 ADF 577 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Mücahit Ö idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Bünyamin G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.