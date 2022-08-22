Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri markete daldı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri markete daldı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik’e bağlı Akçaalan Mahallesi Kürüş Caddesi’nde meydana geldi. Serik istikametine giden Abdullah K.’nin kullandığı 07 JE 434 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 14 GL 765 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, markete girdi. Market önündeki dolaplarda bulunan ekmek ve içecekler yere savruldu. Kazadan her iki aracın da sürücüsü yara almadan kurtulurken, polis kaza sonrası inceleme başlattı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.