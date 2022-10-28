Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye A.K.(19) idaresindeki 55 AAU 329 plakalı motosiklet park halinde araca çarpmamak için ani fren yapması üzere dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.