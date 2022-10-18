Kocaeli’nin İzmit ilçesinde SEDAŞ’a ait bakım aracı ile çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde SEDAŞ’a ait bakım aracı ile çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Kocaeli Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Emir Y. (31) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyreden Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) bakım aracına çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen Emir Y., çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Emir Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.