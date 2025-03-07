Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, başından ve yüzünden yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Güvenlik kameralarını inceleyen trafik ekipleri kazanın ardından motosiklet sürücüsünün yerden kalkarak motosikleti kaçırdığını tespit etti. Motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve diğer eksiklerinden dolayı toplam 45 bin 823 TL ceza uygulandı.

Manavgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Kafeler Caddesi’nde yaralamalı kaza ihbarı üzerine verilen adrese giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine kazanın tarafları yaralanma olmadığını, kendi aralarında anlaştıklarını beyan etti. Motosiklet sürücüsünün yaralı olması, yüzünden kan akmasına rağmen hastaneye gitmemesinden şüphelenen trafik ekipleri, kaza anının güvenlik kamerasını izlediklerinde kaza yapan motosiklet sürücüsü Muhammed E. A.’nın yaralı olmasına rağmen yerden kalktığı anda motosikleti hızla olay yerinden götürdüğünü belirledi.

Motosiklet saklandığı yerde bulundu

Motosikleti, sürücüsünün sakladığı yerde bulan trafik ekipleri yaptıkları sorgulamada, motosikletin trafikten çekilmiş olduğunu, plakasının olmadığını ve egzozunun abartı olduğunu ayrıca motosiklet sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığını belirledi. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, plakasız araca binmek ve abartı egzozdan toplam 45 bin 823 TL para cezası uygularken motosikleti trafikten men ederek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirdi.