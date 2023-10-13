Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü ve eşi sarılarak birbirini teselli etti.

Kaza, öğlen saatlerinde Konya-Isparta Karayolu Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Bolu istikametinde seyir halinde olan O.C. idaresindeki 14 AB 803 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan kaldırıma çıkarak durabildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi, kazada yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası genç çiftin birbirine sarılarak sakinleşmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.