Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobil ile çarpışan Fiat Tofaş kağıt gibi dağıldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ruhşen Gökhan Ö.’nün kullandığı Fiat Tofaş otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada Kartal parçalara ayrılırken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ruhşen Gökhan Ö. ve araç içerisinde bulunan Ali Ö. ve Barış K. yaralanarak, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.