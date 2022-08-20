Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak’ta 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu

Şırnak’ta 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ç.’nin kullandığı 57 AH 577 plakalı otomobil, Zekiye A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobilde yan koltukta bulunan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında yan koltukta oturan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı.

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