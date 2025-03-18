Antalya’da bariyerlere çarpan ve 3 kişinin yaralandığı kazaya yardım için duran kamyonete arkadan motosiklet çarptı. Aynı noktada meydana gelen iki kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Manavgat yönüne seyreden Mustafa Akbulut’un kullandığı 07 AEN 498 plakalı hafif ticari araç, Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Ters yöne dönen araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Ayşe Elif A., Zeynep Berra A. ve Ayşegül A. yaralandı.

Emniyet şeridinden gelen araç sıkıştırmış

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç sürücüsü Mustafa Akbulut, seyir halindeyken emniyet şeridinde plakasını alamadığı bir aracı son anda fark ettiğini, aracın kendi aracına sağ taraftan vurarak döndürdüğünü, kendisinin bariyerlere çarptığını, çarpan aracın ise durmayıp yoluna devam ettiğini söyledi.

Yardım için duran kamyonete motosiklet çarptı

Öte yandan, kaza yapan sürücü Akbulut’a yardım için duran 07 LU 523 plakalı kamyonet sürücüsü Enver Demir, oğluyla birlikte bir taraftan kazazedelere yardım ederken diğer yandan da telefonun ışığıyla arkadan gelen araçları yönlendirmeye çalıştı. Bu sırada Enver Demir’in emniyet şeridine park ettiği aracına aynı yönde seyreden Levent B.’nin kullandığı 53 ADK 228 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Levent B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan ve ayağında ağrı hisseden 13 yaşındaki Polat D., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada meydana gelen ve toplam 5 kişinin yaralandığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.