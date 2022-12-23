Mersin’in Tarsus ilçesinde, otoyolda takla atıp hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, otoyolda takla atıp hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan E.T.’nin sürücülüğünü yaptığı 01 EGE 17 plakalı lüks araç, bariyerleri aşarak takla atıp metrelerce aşağıya sürüklendi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.A. isimli kadın ile sürücü E.T. yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.