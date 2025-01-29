Didim-Söke karayolu Denizköy kavşağında trafik kazasına karışan araç yandı.

Kaza, Didim-Söke yolu Denizköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu döner kavşağa çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu İtfaiyeye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri araca müdahale etti. Olay sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.