Kırıkkale’de kamyonet ile çarpışarak şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı. Kazada ambulansta bulunan hasta, 3 sağlık çalışanı ve kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum Karayolu Tepe tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit U. idaresindeki 71 ACC 405 plakalı ambulans, Ferdi A. yönetimindeki 06 FA 3128 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet Çorum istikametinde takla atarken, şarampole devrilen ambulansta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Ambulans, kısa sürede büyüye yangında kullanılamaz hale geldi. Kazada ambulans sürücüsü Ferdi A., sağlık görevlileri Olcay Y. ve Elif Y., ambulanstaki hasta Abidin G. ile kamyonette bulunan Hacı Ahmet A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.