Bursa’da seyir halindeki otomobilin kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpan alkollü sürücü, ceza yememek için polis direndi. Polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalışan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edildi. Gözaltına altına alınan şahıs 1.78 promil alkollü çıkınca cezadan kurtulamadı.

Bursa’da seyir halindeki otomobilin kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpan alkollü sürücü, ceza yememek için polis direndi. Polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalışan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edildi. Gözaltına altına alınan şahıs 1.78 promil alkollü çıkınca cezadan kurtulamadı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Duaçınarı Mahallesinde yaşandı. Sercan Y. 34 JK 4271 plakalı aracıyla İzmir Yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibinin gelmesiyle sokak arasına kaçan alkollü sürücü, eline bıçak alıp ekipleri oyaladı. Durum üzerine olay yerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı sivil ekipler geldi.

İkna etmek için uğraştılar

Çevrede güvenliği sağlayan polis ekipleri, sürücüyü dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan dayısı Sercan Y. ile konuşması için yanına gitti. Dayısıyla konuşan sürücü elindeki bıçağı bırakmak istemedi. Sürücüyle bir süre daha konuşan ekipler kimseye zarar gelmeden bıçağı almayı başardı. Ekipler alkollü şahsı bir sürede tedavi olması için sakinleştirmek için uğraştı. Elinde ufak kesikler bulunan şahsın olay yerinde tedavisini yapan sağlık görevlileri, sürücüyü polis ekiplerine teslim etti. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Sercan Y., cezadan kaçmak için kendine bıçak dayasa da 1.78 promil alkollü araç kullanmaktan 6 ay ehliyetine el konuldu ve 1823 lira ceza kesildi.