Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracını yol ortasında bırakıp kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsünü polis ekipleri yakaladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracını yol ortasında bırakıp kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsünü polis ekipleri yakaladı.

Kaza, Ata Mahallesi, Doğu Çevre Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. (30) idaresindeki 09 AIB 832 plakalı ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile hava yastıkları patlayan aracın sürücüsü kazanın hemen ardından aracı yol ortasında bırakarak kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının beyanlarına göre araç sürücüsünün eşkalini belirleyen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalar neticesinde sürücüyü yakaladı. İddiaya göre alkollü olan sürücü Ş.D. ekiplere de zor anlar yaşatırken, hareket kabiliyetinden yoksun olan araç çekici marifeti ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.