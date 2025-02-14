Edirne Keşan Polis Merkezi Amirliği’nden alınan bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde açıktan hırsızlık ve mala zarar verme olayı meydana geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müşteki G.A., adına kayıtlı otomobilin, eşi tarafından anahtarı üzerinde çalışır vaziyette bırakıldığı sırada çalındığını bildirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, aracın şüpheli U.E. tarafından çalındığı ve Kırklareli’nde kazaya karıştığı tespit edildi. Polis olayla ilgili tahkikata başladı ve soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilgili makamlara gönderileceğini bildirdi.