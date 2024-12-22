Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı polis aracı ters döndü.

Kaza, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Lise Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 karayolundan hızla gelen A.O.K. idaresindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil, ilçede görevli 33 A 8485 plakalı polis ekip aracına arka yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazadan ekip aracında bulunan polis memuru ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis, kontrol amaçlı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.